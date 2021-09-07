İstanbul'da 12-19 yaş arası 433 bin genç aşı oldu
İstanbul'da, 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç ile 12-15 yaş arası 18 bin 898 genç aşısını yaptırdı.
|07 Eylül 2021 13:27
|+Aa- Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 15 yaş üstü gençlerin 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerin ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladığını hatırlattı.
Yerlikaya, "7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Beltur'da çay 5 TL oldu
07 Eylül 2021 14:38
|Antalya Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde
07 Eylül 2021 14:28
|Okula giren öğrenciler, ezilmemek için motokuryelerden kaçıyor
07 Eylül 2021 14:15
|Askerlerin özverilerine selzedelerden övgü dolu sözler
07 Eylül 2021 13:50
|Yaşlı kadın, ödül vermek için kalkan başkanının koltuğuna oturdu
07 Eylül 2021 13:44
|Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı
06 Eylül 2021 20:41
|Aksaray Metrosu sular altında kaldı
06 Eylül 2021 19:50
|Aratos'un anıt mezarı, kireç ocağı olarak kullanılmış
06 Eylül 2021 19:09
|Avrupa'nın en büyük havuzu su tutmaya başladı
06 Eylül 2021 18:42
|50 liraya alınan kömür torbasından 360 bin dolarlık göktaşı çıktı
06 Eylül 2021 18:03