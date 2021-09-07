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FETÖ'den yargılanan emekli komiser yardımcısına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yeniden yargılanan emekli komiser yardımcısı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
07 Eylül 2021 13:31
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FETÖ'den yargılanan emekli komiser yardımcısına hapis cezası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinin, belgelerin eksik toplanması nedeniyle bozma ilamı vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermesinin ardından Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuksuz sanık C.K. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık C.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık hakkında daha önce beraat kararı verilmişti.
Anadolu Ajansı
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