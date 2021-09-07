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Sinovac'ın 3. dozu Delta Varyantı'na karşı etkili mi?

Çin Bilimler Akademisi, Furan Üniversitesi, Sinovac ve diğer Çin kurumlarından araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışmada, Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üçüncü dozunun Delta varyantına karşı antikor seviyesindeki düşüşü tersine çevirdiği belirtildi. Araştırmada, CoronaVac'ı olan kişilerin üçüncü dozundan yaklaşık dört hafta sonra, ikinci aşıdan yaklaşık dört hafta sonra görülen seviyeyle karşılaştırıldığında Delta Varyantına karşı 2.5 kattan daha fazla nötralize edici etki gösterdiği aktarıldı.
07 Eylül 2021 13:40
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Sinovac'ın 3. dozu Delta Varyantı'na karşı etkili mi?

Çin'de yapılan yeni araştırmada, Sinovac tarafından geliştirilen corona virüs aşısı CoronaVac ile ilgili yeni veriler yayımlandı.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede üçüncü doz olarak uygulanmaya başlanan Sinovac'ın aşısının, dünyada baskın tür haline gelen Delta Varyantı üzerinde etkili olduğu bildirildi.

Çalışmada, Sinovac'ın Covid-19 aşısının üçüncü dozunun küresel olarak baskın varyant haline gelen ve en aşılı ülkelerde bile yeni enfeksiyonlarda bir artışa neden olan Delta varyantına karşı antikor aktivitelerindeki düşüşü tersine çevirdiği aktarıldı.

İki veya üç doz aşı olan 38 gönüllü de dahil olmak üzere 66 katılımcıdan alınan örnekler ile gerçekleştirilen araştırmada, aşının üçüncü dozunun virüsün oldukça bulaşıcı türüne karşı uzun vadeli bağışıklık tepkisi hakkında endişeleri hafiflettiği belirtildi.

Çin Bilimler Akademisi, Furan Üniversitesi, Sinovac ve diğer Çin kurumlarından bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, CoronaVac aşısının ikinci dozunu aldıktan altı ay sonra aşıyı olanlardan alınan numunelerde Delta Varyantına karşı nötralize edici antikor aktiviteleri tespit edilmediği belirtilirken, üçüncü dozu olan kişilerin aşıdan yaklaşık 4 hafta sonra varyanta karşı 2,5 kat daha yüksek nötralize edici antikor tespit edildiği vurgulandı.

Şirkete göre, Ağustos ayı sonuna kadar Çin de dahil olmak üzere küresel olarak yaklaşık 1.8 milyar doz Sinovac aşısı tedarik edildi.
NTV
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Sinovac'ın 3. dozu Delta Varyantı'na karşı etkili mi?
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