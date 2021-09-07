Yaşlı kadın, ödül vermek için kalkan başkanının koltuğuna oturdu
|07 Eylül 2021 13:44
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Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliği izlemek için Aydın Merkez Ambarcık Mahallesi'nden gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü adlı kadın, tören sırasında ödül vermek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahneye davet edilince boşalan koltuğuna oturdu. Rahat tavırları ile dikkat çeken kadının koltuğu boşaltması için koruma ekipleri dil döktü. Yaşlı kadının 'Ben burada oturacağım' demesi üzerine hemen protokole başka bir sandalye getirildi. Koltuğu yine boşaltmak istemeyen kadın, uzun süre dil dökülmesinin ardından buradan ayırıldı. Gülümseten görüntülerin oluştuğu programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ödülleri takdim ettikten sonra boşalan koltuğuna oturabildi.
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