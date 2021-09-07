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Askerlerin özverilerine selzedelerden övgü dolu sözler

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da ilk günden itibaren çamur dolu evlerin temizlenmesine yardım eden jandarma komando birliği, ellerinde kazma küreklerle mezarları temizleyerek eski haline getirdi. Askerlerin çalışmalarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan mezar sahipleri ise, "Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar, Allah onlardan razı olsun" dediler.
07 Eylül 2021 13:50
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Askerlerin özverilerine selzedelerden övgü dolu sözler

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel afeti nedeniyle İnebolu, Çatalzeytin ve Bozkurt'ta 71 kişi hayatını kaybetti, halen 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Bir yandan selin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, selden zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda komandolar, özellikle Bozkurt ilçesi başta olmak üzere selden zarar gören İnebolu, Küre, Azdavay, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde ev ve iş yerlerinde biriken balçık ve çamurları ellerinde küreklerle temizledi. Ev ve iş yerleri ile kamu kurumlarındaki balçık ve çamur temizliğinin ardından komandolar, selde zarar gören mezarlıklarında temizliğine başladı.

Gözyaşları içinde jandarma komandolara dua ettiler

Selin vurduğu İnebolu'nun Özlüce köyünde selden zarar gören, tahrip olan ya da balçık ve çamurla kaplanan mezarları askerler, ellerinde kazma ve küreklerle temizledi. Mezar taşları da ıslak bezlerle silinerek eski haline getirildi. Komandoların mezarlık temizliğine hem destek veren hem de çalışmalarını takip eden köylüler, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, askerlere teşekkür ederek, 'hem ölümüze hem dirimize sahip çıktınız, sizlerden binlerce kez Allah razı olsun' diye dua ettiler. Askerler, selden zarar gören mezarlıkların temizliğini diğer bölgelerde de sürdüreceği öğrenildi.

"Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar"

Sel afetinde zarar gören mezarlıkların temizlendiğini ifade eden Yunus köyü Muhtarı Bakiye Çevik, "Mezarlarımızı Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri temizlediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz verdikleri hizmetten dolayı. Hem ölümüze hem de dirimize sahip çıktılar. Elleri dert görmesin" dedi.

"Sadece canlara değil ölülerimize de saygı duyma adına ecdadımızın mekanlarını temizliyorlar"

Mezarlıkları askerlerin temizlediğine işaret eden Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise, "Sel afetinin olduğu günden beri Özlüce köyündeyiz. Buradaki işlerin takibi ve koordinasyonuyla ilgileniyoruz. Allah razı olsun komandolarımızdan. Sadece canlara değil ölülerimize de saygı duyma adına ecdadımızın mekanlarını Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolarımız, cansiperane bir çalışma sergiliyorlar. Rabbim onlardan razı olsun. Başlarındaki komutanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Mezarlıklarımız, eski düzenine geliyor. Komandolarımızdan Rabbim razı olsun" diye konuştu.

"Devletimizin ve gücünü burada çok daha iyi hissettik"

Devletin ve askerlerin gücünü sel bölgesinde çok daha iyi hissettiklerini söyleyen Özlüce Köyü sakinlerinden Yusuf Yılmaz da, "Sel felaketinden dolayı çok mağdur olduk. Allah razı olsun komandolarımızdan, askerlerimizden. Askerlerimiz gelip bizlere yardımcı oluyorlar. Sağ olsun devletimizden, devletimizi burada çok daha iyi hissettik gücünü. Vatanımızın bölünmez olduğunu burada gördük. Büyük bir felaket yaşadık. 56 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Burada babam, annem, kardeşim, dedem, nenem, amcam hepsi burada mezarlıkta yatıyorlar. Burası hep böyle mezar. İnşallah askerlerimiz buralarını da temizleyecekler, buraları da düzeltecekler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Allah devletimize, vatanımıza, milletimize, askerlerimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Dualarla teşekkür ettiler

Selden zarar gören yakının mezarı temizlenirken gözyaşlarını tutamayan selzede, şunları kaydetti:

"Allah bin kere razı olsun devletimizden de milletimizden de, askerlerimizden de. Allah güç kuvvet versin. Çok duygulandım, çok mutlu oldum."
İhlas Haber Ajansı
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