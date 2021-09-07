Okula giren öğrenciler, ezilmemek için motokuryelerden kaçıyor
|07 Eylül 2021 14:15
|+Aa- Yazdır
Ataköy-Olimpiyat metro hattının Bahçeilievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde bulunan Kuyumcukent istasyon inşaatı bir türlü bitirilemiyor. İnşaat nedeniyle 29 Ekim Caddesi büyük ölçüde trafiğe kapatılırken, istasyon inşası için kurulan şantiyenin hemen yanı başında bulunan Altınyıldız İlkokulu da çalışmalardan olumsuz etkileniyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulda öğrenci ve veli hareketliliği artarken, okula giriş çıkışlar ise büyük sorun oluşturuyor. Metro inşaatı nedeniyle kapatılan caddede bırakılan ufak bir yaya yolundan okula girmeye çalışan veli ve öğrenciler, her gün tehlikeyle burun buruna geliyor. Daracık bir kaldırımdan okula ulaşmaya çalışan öğrenciler ve veliler, bir de ezilmemek için sipariş götürmeye çalışan ve yaya yolunu kullanan motokuryelerden kaçmaya çalışıyor. Yaşanan duruma isyan eden veliler, konuya acilen bir çözüm bulunmasını istiyor.
"Buradan biz bile geçemiyoruz"
Okula gelirken motokuryeler nedeniyle kendilerinin bile kaldırımda yürümekte zorluk çektiğini belirten Suzan Öztürk isimli veli "Bu yol daraltılmış durumda 15 dakikadır biz buradayız biz bile geçemiyoruz buradan çok rahatsız olduk. Motosikletler insanlara çarpacak, buradan geçilir mi? Okul yönetiminin bunu çözmesi lazımdı" diye konuştu.
Kaldırımın çocuklar için çok büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Altay Hamza ise "Kurye motorları sık sık geçiyor buradan ben gelirken gördüm çocuk arabasıyla yürürken korna çalıp yol verin diyor. Kaldırımda sanki onların yolu burası. Çok tehlikeli bir yer yanında biz olmasak büyük bir tehlike. Biz müdür beyle konuştuk buraya Büyükşehir belediyesi bakıyormuş yazı yazacağız buranın çözülmesi lazım" dedi.
Kaldırımın çok dar olduğunu belirten Gamze Adıgüzel ise "Geçen motorlardan çok endişeliyiz. Burası çok dar burada çocuklara bir şey olsa bunun sorumluluğunu kim alacak. Mutlaka bir çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul Beltur'da çay 5 TL oldu
07 Eylül 2021 14:38
|Antalya Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde
07 Eylül 2021 14:28
|Askerlerin özverilerine selzedelerden övgü dolu sözler
07 Eylül 2021 13:50
|Yaşlı kadın, ödül vermek için kalkan başkanının koltuğuna oturdu
07 Eylül 2021 13:44
|İstanbul'da 12-19 yaş arası 433 bin genç aşı oldu
07 Eylül 2021 13:27
|Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı
06 Eylül 2021 20:41
|Aksaray Metrosu sular altında kaldı
06 Eylül 2021 19:50
|Aratos'un anıt mezarı, kireç ocağı olarak kullanılmış
06 Eylül 2021 19:09
|Avrupa'nın en büyük havuzu su tutmaya başladı
06 Eylül 2021 18:42
|50 liraya alınan kömür torbasından 360 bin dolarlık göktaşı çıktı
06 Eylül 2021 18:03