Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti
Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir, hayatını kaybetti.
|07 Eylül 2021 14:32
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Özdemir için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Özdemir'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.
1939'da doğan Özdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kamu görevlerinde bulunan Özdemir, TBMM'de 20. Dönem Samsun Milletvekilli olarak görev yaptı.
Özdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.
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