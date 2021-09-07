İstanbul Beltur'da çay 5 TL oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan Beltur'daki fiyat listesi, İstanbulluların tepkisine yol açtı. Bir tost 18 liradan çay da 5 liradan satılmaya başlandı.
|07 Eylül 2021 14:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait, kafe hizmetinde bulunan Beltur'da, menülere uygulanan fahiş fiyatlar cep yakıyor.
2 yıl içinde Beltur'a gelen zamlar sonrası vatandaşların şikayetleri de arttı.
ÇAY 5, TOST 18 LİRA
Bir tostun 18 liradan çayın da 5 liradan satıldığı Beltur'da İstanbullular, acilen fiyatların düşürülmesini talep etti.
İBB iştiraki Beltur'da çay 2 yıl önce 1,5 TL'den satılıyordu.
İşte yeni fiyat listesi:
Tost 18 TL
Çay - 5 TL
Cola - 9 TL
Su - 3.50 TL
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