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Mısır ile adım adım normalleşme: Ankara'da görüşmeler başladı

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra sıcak rüzgarlar esiyor. Kahire'de gerçekleşen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki Mısır heyetiyle Ankara'da ikinci tur görüşmeleri başladı.
07 Eylül 2021 14:44
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Mısır ile adım adım normalleşme: Ankara'da görüşmeler başladı

Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi.

Ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

2013'teki askeri darbenin ardından gerilen Ankara-Kahire arasında temaslar yeniden başladı.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.

Mısır heyeti Ankara'da

Mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından bugün Mısır heyeti Ankara'ya geldi.

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetle, Türk tarafı arasında görüşmelerin ikinci turu başladı.

İlk görüşme Mısır'daydı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet mayıs ayında Mısır'a gitmiş ve iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar bu görüşmelerde ele alınmıştı. Taraflar beklentilerini ilk ağızdan birbirlerine iletmişti.

Ayrıca bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim de belirleme çalışmaları da devam etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, siyasi istişarelerin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında yapılacağı aktarılmıştı.

Açıklamada, "İstikşafi görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır" denilmişti.

Deniz yetki anlaşması gündeme gelebilir

Görüşmelerden sonraki adım karşılıklı büyükelçi ataması olacak. İlişkiler normalleşirse iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanması da gündeme gelebilecek.

Mısır şu ana kadar başka ülkelerle de deniz yetki anlaşmalarına imza attı. Ancak o anlaşmalarda Türkiye'nin ilan ettiği sınırlarını dikkate aldı. İlişkiler normalleşirse karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak.

Türkiye-Mısır Dostluk Grubu kuruldu

Mecliste de Mısır'la yeni dönem için kapı aralandı. Mısır Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu.
Mısır ile temaslar Dostluk Grubu üzerinden de yürütülecek.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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