Bakan Özer, milli eğitim müdürleri ile yüz yüze eğitimi değerlendirdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.
|07 Eylül 2021 14:52
|+Aa- Yazdır
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.
Toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra okulları sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için uygulanacak tedbirler ele alındı. Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Varank, yeni nesil yazılım okullarını açtı
07 Eylül 2021 13:03
|Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor
07 Eylül 2021 12:09
|Çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için 'mola sınıfı' hazırlandı
07 Eylül 2021 11:40
|Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
07 Eylül 2021 11:28
|Okulların açılması hazır yemek sektörüne de hareketlilik getirdi
07 Eylül 2021 11:26
|Üniversitelere 2022 yılı için 57,7 milyar lira bütçe ayrılması planlandı
07 Eylül 2021 11:19
|Trafik pandemisi okullarla başladı!
07 Eylül 2021 08:59
|Sınıfta mesafe kapıda dip dibe
07 Eylül 2021 08:35
|Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde velilere uyarılar
07 Eylül 2021 08:28
|Tıp fakültesini kazandı, annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 18:46