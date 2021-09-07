Yükseklik korkusunu 12 metrelik direklerde voleybol oynayarak yeniyorlar
|07 Eylül 2021 15:22
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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (Aras EDAŞ) yapılan açıklamaya göre, kurumda görev yapan 800 elektrik teknikeri ve işçi, sahada rahat çalışabilmesi için sürekli eğitimden geçiriliyor.
Eğitimler kapsamında bir yandan direk taşıma bir yandan da ata binme eğitimi verilen işçiler, bu çerçevede 12 metre yüksekliğindeki aydınlatma direklerinin tepesine tam teçhizatlı çıkartılarak da burada karşılıklı voleybol oynuyor.
Bu ve benzeri eğitimler, Doğu Anadolu'nun zorlu arazi şartlarında özellikle kış aylarında işçilerin hem en ücra noktalara ulaşması hem de özgüven kazanıp yükseklik korkusunu yenmesi için her yıl veriliyor.
Kurumun eğitim merkezinden yapılan eğitimlerle bir taraftan işçiler sahaya hazırlanırken diğer taraftan da renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin genel müdürü Fikret Akbaş, kurum olarak personel eğitimlerine önem verdiklerini söyledi.
Sorumlu oldukları illerde arızlara anında müdahale etmek için 7 gün 24 saat ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Akbaş, bunları yaparken de personelin eğitimine önem verdiklerini belirtti.
Ekiplerin tehlikeli iş kolunda çalıştığına dikkati çeken Akbaş, şunları kaydetti:
"Biz arkadaşlarımıza düzenli olarak eğitimler verdiriyoruz. Bu eğitimlerle kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Her sene bununla ilgili ciddi bütçeler ayırıyoruz. 2020 yılında 2 milyona yakın bir eğitim bütçesi harcamıştık. Bu sene bunu yüzde 50 artırarak 3 milyona yaklaştırdık. Geçen sene 100 bin adam/saat eğitim verilmişti. Bu sene bunu da 140-150 bin bandına çekmeye çalışıyoruz. Kış gelmeden, hava şartları olumsuzlaşmadan arkadaşlarımızı bu şartlara hazırlamamız gerekiyor. Onun için de gerekli eğitimleri veriyoruz."
Akbaş, eğitimler sayesinde direklere çıkmakta tereddüt yaşayan personelin şimdi direk tepelerinde voleybol maçı yaptığını sözlerine ekledi.
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