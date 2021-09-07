İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
|07 Eylül 2021 15:32
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütüne mensup oldukları iddiasıyla aranan ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 24 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri bugün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. 13 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı aktarıldı. Operasyon kapsamında firari olarak aranan Bylock kullanıcısı FETÖ/PDY mensubu 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
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