8 ayrı dosyadan aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı
|07 Eylül 2021 15:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir, şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca il genelinde "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma", "tehdit", "hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarından 8 ayrı dosyanın firari faili olarak aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde A.T'ye ait müstakil evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, kanepenin arkasında saklanan M.A. yakalandı.
Operasyonda, Adana ve Kayseri'den olmak üzere, güveni kötüye kullanmak suretiyle çalıntı iki araç ile 5 bisiklet, elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 telefon, ev eşyaları ve hırdavat malzemeleri, 4 tüfek, 175 av tüfeği fişeği, tabanca, 14 kurusıkı mermi ve 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren iki fişek elde edildi.
Ev sahibi A.T. hakkında adli tahkikata başlanırken, M.A. ise işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen M.A'nın yakınları, hükümlünün cezaevine götürülüşü sırasında fenalaştı.
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