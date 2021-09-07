Arsasından geçen yolu kapattı, savcılık kararıyla yol yeniden açıldı
|07 Eylül 2021 16:04
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Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 16 bin 670 metrekarelik arsayı yatırım için satın aldı. O dönem inceleme yapmayan Schumacher, arsanın yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından da avukatı Tevfik Buğdaycı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi. Schumacher, dün Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi'nin arsasının bulunduğu bölümünü, 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı.
SAVCILIK KARARIYLA AÇILDI
Kapatılan yol, Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar doğrultusunda yeniden ulaşıma açıldı. Schumacher'in avukatı Tevfik Buğdaycı, ''Özel mülkümüz nedeniyle yasal hakkımızı kullanıp, arsanın ortasından geçen yolu kapatmıştık. Ancak nöbetçi savcı, polise talimat verip, yolu yeniden açtırdı. Savcının böyle bir yetkisi yok. O nedenle de savcı ve polisler hakkında şikayette bulunacağız'' dedi.
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