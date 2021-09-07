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Otomobiliyle 2 kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobili ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına çarpan ve ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
07 Eylül 2021 16:13
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Otomobiliyle 2 kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Geçtiğimiz Pazar akşamı ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Subaşı mevki'inde, 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobili seyir halinde olan Mustafa S. (59), yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şengül ve Nazikar Sarı'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan iki kadının cenazeleri, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyü'nde toprağa verildi.

Sürücü tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa S., ifadesinin ardından ekipler tarafından Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na getirildi. İki kadının ölümüne neden olan Mustafa S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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