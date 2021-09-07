1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteden sınavsız yönetici kadrolarına atamalarda örnek uygulama!

Süleyman Demirel Üniversitesi sınavsız yönetici kadrolarını kurum personeline yazılı ve sözlü sınava açarak örnek bir uygulama başlattı!<
07 Eylül 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Üniversiteden sınavsız yönetici kadrolarına atamalarda örnek uygulama!

/p>

Bilindiği üzere, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 20 nci maddesinin 1/d fıkrasında yer alan "Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır." hükmüne göre yükseköğretim kurumlarındaki fakülte/yüksekokul/enstitü kadrolarına 657 sayılı Kanunun 68/b hükümlerini taşımak kaydıyla Rektör tarafından doğrudan atama yapılmaktadır.

Anılan kadrolara atanmak için ilgili mevzuatta lisans mezunu olmak ve hizmet süresini taşımak dışında herhangi bir kuralın öngörülmemesi nedeniyle kurum içi veya kurum dışından kariyer/liyakat ilkeleri göz ardı edilerek bu kadrolara atamalar yapıldığı ve Şube Müdürlüğüne sınavsız geçiş için basamak olarak kullanıldığı bilinen bir durumdur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, bahsi geçen sorunlara tedbir alması gerektiğine dair haberlerimizi dikkate almazken; bir yükseköğretim kurumumuzun kurumsal düzeyde başlattığı iyi uygulama örneğini görünce hem mutlu olduk hem de sizlerle paylaşarak yaygınlaşmasına destek olmak istedik.

üleyman Demirel Üniversitesi tarafından 6 Eylül 2021 tarihinde paylaşılan duyuruda; Sosyal Bilimler Enstitüsü birinci derece Enstitü Sekreteri kadrosuna Üniversite personeli arasından atama yapılacağına dair ilana çıkılmıştır. Söz konusu ilana halihazırda Üniversitede Şef ve Şube Müdürü kadrosunda görev yapan personelin başvurabileceği, müracaat eden adaylara yönelik olarak yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir eleme yönteminin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yazılı sınavda konu başlıkları olarak personel işleri, öğrenci işleri, mali mevzuat, kalite süreçleri ve yönetim ve organizasyon bilgisi yer almış, bu sınavdan 70 ve üzeri not alan adaylardan en yüksek 10 puanı alan kişiler sözlü sınav aşamasına geçebilecektir.

Birçok üniversitede Rektörler tarafından iç ve dış dengelerle ilişkileri yönetmek bakımından bir güç olarak kullanılan sınavsız yönetici kadrolarının Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce yazılı ve sözlü sınava açılmak suretiyle kurum personelinin değerlendirilmesi ve rekabet imkanı sunulması kariyer ve liyakat ilkelerinin kurumlarda yaygınlaşması ve personel motivasyonu açısından iyi uygulama örneğidir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuatınca sınavsız atanabilen fakülte/yüksekokul/enstitü kadrolarını yazılı ve sözlü sınava açarak örnek bir uygulama başlatan Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimini tebrik eder, diğer yükseköğretim kurumlarında da yaygınlaşmasını canı gönülden dileriz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşmeye göre çalışma yapılacak 12 konu
06 Eylül 2021 18:00		 Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
06 Eylül 2021 09:01
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
05 Eylül 2021 00:03		 Tıbbi aromatik bitkilerde örnek çalışma 'Şifa kaynağı bal ormanları'
01 Eylül 2021 14:19
Toplu sözleşmedeki artışlar maaş robotuna eklendi
01 Eylül 2021 13:45		 Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
01 Eylül 2021 00:02
MEB'de, unvan değişikliği kadrolarının çoğu boş kaldı
31 Ağustos 2021 22:59		 Hangi disiplin yönetmeliği uygulanacak?
31 Ağustos 2021 10:00
Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS
31 Ağustos 2021 09:02		 YÖK, doçentlerin ek gösterge sorununda birliktelik sağlamalı!
30 Ağustos 2021 14:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - İstanbul'da öğrenciler için 'hazır bulunuşluk' uygulaması yapılacak17:20 - Belediye işçisi, iş kazasında hayatını kaybetti, şenlikler iptal17:12 - Savcılık bu ölüme 'intihar' dedi, dosyaya takipsizlik verdi17:04 - TURKOVAC'ın faz 3 çalışmasında yan etki görülmedi16:57 - Validen aşı olmayan öğretmen ve imamlara 'savunma alacağız' uyarısı16:47 - Dünyayı saran koronavirüs, 32 haneli bu köye giremedi
16:35 - Bin 500 kişilik düğünde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı16:25 - Maddi imkansızlıklardan Avrupa'ya gidemeyen çoban, Türkiye 3.'sü oldu16:19 - Ablasıyla tartıştı, aracıyla ablasının işyerine daldı16:13 - 7 Kamu Kurumu toplamda 777 personel almak için ilana çıktı16:13 - Otomobiliyle 2 kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı16:09 - Belediye Başkanı: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı
16:08 - Protokolde 'yaşlı teyze' krizi! 'Ben buraya oturacağım'16:04 - Arsasından geçen yolu kapattı, savcılık kararıyla yol yeniden açıldı15:59 - Emniyetten 'Instagram' dolandırıcılarına karşı uyarı15:55 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru defnedildi15:50 - 8 ayrı dosyadan aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı
15:41 - İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma
53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
7 Kamu Kurumu toplamda 777 personel almak için ilana çıktı
Protokolde 'yaşlı teyze' krizi! 'Ben buraya oturacağım'
Belediye Başkanı: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en çarpıcı film sahnesi 1
molla kendini kolla 1
kreol 1
Lost 1
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 3
çizgi film 2
windows 10 3
markette bugün 3
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa Genelgesi 2
yeşil zeytin 1
SON İLANLAR
Düsseldorf Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 eğitim görevlisi alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam