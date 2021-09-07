Validen aşı olmayan öğretmen ve imamlara 'savunma alacağız' uyarısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki sorunları konuşmak adına mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden beri devam eden toplantılarımıza pandemi nedeniyle ara vermiştik. Tekrar bu toplantılarımıza İpekyolu ile başladık. Yarın da Tuşba mahalle muhtarları ile bir araya geleceğiz. Toplantıda özellikle aşı konusunda muhtarlarımızdan taleplerimiz var. Her bir mahalle muhtarımızın günlük aşı olmamış ilk doz aşısı 50 kişiyi aşı ettirme talebimiz var. İnşallah bu akşam itibariyle haritada tekrar Van mavisi rengine bürüneceğiz" dedi.

Korona virüse karşı tek silahın aşı olduğuna dikkat çeken Bilmez, "Okullarımız açıldı. Tekrar kısıtlamaların olmaması, esnafımızın sıkıntı çekmemesi için elimizdeki tek kozumuz, tek silahımız aşı. İnsanlarımızı aşı etmek konusunda başta muhtarlarımız olmak üzere hepimizin elimizi taşın altına koymamız ve aşı oranımızı yükseltmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız artık sıkıldı. Uzaktan eğitimle eğitim görmeleri mümkün değil. Birçok mahallemizde sağlıklı internete girme imkanı yok. Bunun için bizim hayatımızın bir an evvel normale dönmesi lazım" ifadelerini kullandı.