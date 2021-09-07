TURKOVAC'ın faz 3 çalışmasında yan etki görülmedi
|07 Eylül 2021 17:04
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650 kişinin gönüllü olarak başvurduğu yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri'de şimdiye kadar 46 kişiye uygulandı ve herhangi bir yan etki görülmedi.
TURKOVAC aşısındaki son durumu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, TRT Haber'e değerlendirdi.
Faz-3 çalışmasında heyecanlı bir dönemde olduklarına dikkati çeken Toker, bu süreçte 650 gönüllü başvurusu aldıklarını anlattı:
"TURKOVAC için faz-3 çalışmasında heyecanlı bir dönemdeyiz. Bu dönemde Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilmiş bir aşı olduğu için şehrimizden de çok fazla gönüllü mevcut. Bu süreçte bize 650 kadar gönüllü başvurusu oldu. Bizler de bu kişilerde uygunluk için görüşmeler yaptıktan sonra şu ana kadar 46 gönüllüye ilk doz aşımızı uyguladık. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Bu süreci de gayet rahat geçirdiler."
"Türkiye genelinde aşılamayı kış gelmeden başlatmak istiyoruz"
Dr. Ayşin Toker, gönüllülere ikinci doz aşının 28 gün sonra uygulanacağını da belirterek, Türkiye genelinde aşılamanın kış gelmeden başlatmayı planladıklarını söyledi:
"28 gün sonra da ikinci doz aşılarını uygulayacağız kendilerine. Gönüllülerimizi 18-59 yaş arasından ve daha önce hiç COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş ve diğer aşı programlarıyla aşı olmamış kişiler arasından seçiyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda faz-3 çalışmalarında yan etki görmediğimiz etkinliği de kanıtladığımız takdirde kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye genelinde seri üretimle kış gelmeden yaygın bir şekilde aşılamayı başlatacağız."
Faz-3 çalışması kapsamında aşı uygulanan gönüllüler, 4 ay takip edilecek.
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