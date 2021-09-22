Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

İçişlerinden 'yurt provokasyonu' açıklaması

İçişlerinden 'yurt provokasyonu' açıklaması
'Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı' açıklamasına tepki!

'Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı' açıklamasına tepki!
Aile Bakanlığı, ASDEP alacak mı?

Aile Bakanlığı, ASDEP alacak mı?
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarını bekliyor

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarını bekliyor
2 generalin emeklilik talebi kabul edildi

2 generalin emeklilik talebi kabul edildi

Orman yangınlarında, belediyeler yerleşim yerlerinde yetersiz kaldı

Orman yangınlarında, belediyeler yerleşim yerlerinde yetersiz kaldı
Kadrosuzluktan emekli albaylar da 'yaş'a takıldı

Kadrosuzluktan emekli albaylar da 'yaş'a takıldı
'Doğal gaz faturaları yüzde 30-35 artabilir'

'Doğal gaz faturaları yüzde 30-35 artabilir'
Sahte kiralık ilanlarıyla 'peşinat' vurgunu

Sahte kiralık ilanlarıyla 'peşinat' vurgunu
Fenomen olmak için kariyer ve eğitim planlarını erteliyorlar

Fenomen olmak için kariyer ve eğitim planlarını erteliyorlar

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu'nun duygusal anları: Bize çok ağır geldi

Bakan Soylu'nun duygusal anları: Bize çok ağır geldi
Kalp krizi geçiren Özge öğretmen yaşamını yitirdi

Kalp krizi geçiren Özge öğretmen yaşamını yitirdi
'Aşısız grupta varyantlar nedeniyle hastalık şiddeti yükseliyor'

'Aşısız grupta varyantlar nedeniyle hastalık şiddeti yükseliyor'
TRT: Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi istihdam edilecek

TRT: Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi istihdam edilecek

Bakan Koca: Okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz

Bakan Koca: Okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz
Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı artık milli güvenlik sorunudur

Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı artık milli güvenlik sorunudur
Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması

Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması

İş arkadaşının konuşmasını izinsiz kaydetti tazminatsız kovuldu!

İş arkadaşının konuşmasını izinsiz kaydetti tazminatsız kovuldu!
Fazla sürelerle çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla sürelerle çalışma ücreti nasıl hesaplanır?
Bakan Özer: Sınıf bazlı vaka yaklaşımına kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Özer: Sınıf bazlı vaka yaklaşımına kararlılıkla devam edeceğiz
Bu üniversitenin ilk mezunlarının hepsi hemen işe başladı

Bu üniversitenin ilk mezunlarının hepsi hemen işe başladı
Bakan Varank yanıtladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?

Bakan Varank yanıtladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?

Erdoğan: 300 bin Afgan var, yenilerini almaya gücümüz yetmez

Erdoğan: 300 bin Afgan var, yenilerini almaya gücümüz yetmez
Doktorlara 'ilaç yazın' diye 37 milyon euro verildi iddiası

Doktorlara 'ilaç yazın' diye 37 milyon euro verildi iddiası
TCDD Çorlu'daki suçunu kabul etti, 3 yaralıya 1.5 milyon TL ödedi

TCDD Çorlu'daki suçunu kabul etti, 3 yaralıya 1.5 milyon TL ödedi
MEB, Milli Eğitim Şurası için eğitim paydaşlarından fikir alacak

MEB, Milli Eğitim Şurası için eğitim paydaşlarından fikir alacak
Vali açıkladı: Parkta uyuyan gençlerin hiçbirinin yurt talebi yok

Vali açıkladı: Parkta uyuyan gençlerin hiçbirinin yurt talebi yok
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

Akademisyenlerin her geçen gün idari görev yükünü üstünden atmak istemesi akademik hiyerarşiyi bozacak uygulamalara sebebiyet veriyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 22 Eylül 2021 10:00
Yazdır
Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinin en temel görevleri arasında ders vermek, bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yürütmek ve öğrencilere danışmanlık yapmak bulunmakla birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun getirdiği bir sorumluluk olarak ayrıca yetkili organlarca verilen idari görevleri yerine getirmek de yer almaktadır.

İdari görevler bazen Rektörlük gibi bireysel başvuruya dayalı, bazen Dekan Yardımcısı gibi öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilme yoluyla, bazen de bölümdeki akademik hiyerarşinin getirdiği zorunluluğun gereği olmaktadır.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun "Bölüm" başlıklı 21 inci maddesinde, "Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik olarak ikincil düzenleme olan "Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği"nin "Yöneticilerle İlgili Ortak Hükümler" başlıklı 18 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, "Başkanlık görevinde bir doçentin bulunması halinde bir profesörün, bir yardımcı doçentin bulunması halinde profesör veya doçentin, bir öğretim görevlisinin bulunması halinde ise bir öğretim üyesinin aynı birimde görevlendirilmesi ile başkanlık görevi sona erer. Boşalan başkanlık görevine usulüne göre yeni başkan atanır. Bir birimde başkanlık yapan yardımcı doçentin veya öğretim görevlisinin görev sürelerinin bitiminde başkanlık görevleri de sona erer." denilmiştir.

Yükseköğretim sistemimizin önemli bir unsuru olan bölümlerin yönetimi oluşturulurken, halihazırda görev yapan öğretim üyelerinden birisinin üst unvana yükselmesi ya da kurum dışından daha üst bir akademik unvanda kişinin atanması halinde ilgilinin doğrudan Bölüm Başkanı olarak görev yapmasının istenilmesi mevzuatın amir hükmünün bir gereğidir. Anılan düzenlemede, mevcut bölüm başkanının görev süresini tamamlamasına bile imkan verilmeyerek, yükseköğretim sisteminin yapı taşı olarak ifade edebileceğimiz bölümlerde akademik hiyerarşinin sağlıklı yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bölümlerin profesör veya doçent kadrolarında öğretim üyesi bulunmasına rağmen, üst unvandaki kişilerin bölüm başkanlığından "keyfi" şekilde feragat etmeleri sebebiyle idari görevin doktor öğretim üyelerince yürütülmesi hususu son yıllarda hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle, bölümlerdeki idari iş yükünün öğrenci sayısı ve diğer idari işlemlere bağlı olarak giderek artması Doçent ve Profesör kadrolarına atanıp kadro güvencesi açısından da kaygısı kalmayan akademisyenlerin idari görevlerden kaçmalarına fırsat oluşturmuştur.

Ayrıca, mali açıdan bölüm başkanlığının düşük bir getirisinin olması akademisyenlerin idari göreve olan ilgisinin bu yönde de azalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, akademik teşvik ödeneğinin uygulamaya girmesiyle öğretim elemanlarının idari görevin sorumluluk yükünü üstlenmek yerine akademik faaliyetlerle meşgul olup bunun sonucunda da ödenek almayı tercih etmeleri kendilerince daha cazip bulunmaktadır.

Diğer yandan, akademisyenler içerisinde bir kısım grup idareciliğe pek meraklı iken, bir kısmı da idari görevlerden arkasına bakmadan "kaç(ın)maktadır." Bu durum başlangıçta bir sorun gibi gözükmese de özellikle bölüm başkanlığı düzeyinde düşündüğümüzde, bölüm içi akademik hiyerarşinin bozulmasına ve buna bağlı olarak idari işleyişin aksamasına sebebiyet vermektedir. Profesör kadrosunda olan birisinin doktor öğretim üyesi olan Bölüm Başkanından yıllık izin istemesi akademik teamüller açısından sağlıklı değildir. Diğer bir perspektifle de zaten üst unvanın verdiği baskınlıkla birileri arka planda karar verici iken birileri de çoğunlukla dayatma kararlara maalesef imza atan konumuna geçebilmektedir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21 nci maddesinin (e) fıkrasında yer alan "Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır." düzenlemesi açısından konuyu değerlendirdiğimizde, öğretim üyelerinin bölüm başkanlığı görevini üst unvan olarak kendisinin yapması gerektiği durumlarda herhangi bir sebeple (sağlık mazereti, uzun süreli görevlendirme vb. durumlar hariç) bu görevden affını istemesinin mümkün olmadığı, ilgili Kanunda da buna dair herhangi bir istisnanın bulunmadığını görüyoruz.

Dolayısıyla, "akademik görevlerimin yoğunluğu gibi" her akademisyenin öne sürebileceği kişisel mazeretlerden dolayı Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılma taleplerinin Dekanlık/Müdürlük makamı nezdinde kabul görmesi ilgili mevzuata aykırılık teşkil edeceği gibi iç dinamiklerde akademik dengelerin bozulmasına neden olabilecektir. Kişisel tercihlerin hukukun önüne geçtiği bu gibi durumlar, üst yöneticiler (Dekan, Müdür, Rektör) aleyhine olacak şekilde muhtemel soruşturma ve davaların sebebini de oluşturabilmektedir.

Sonuç olarak, yükseköğretim kurumlarında hiyerarşik kurumsal kültürün oluşturulması ve sistemin düzgün çalışması adına keyfiyetin yerine kuralların öne geçmesi şarttır. Zira bilginin üretildiği üniversitelerde sağlam bir idari işleyişin oturtulabilmesi için akademik yöneticilerin hiyerarşik olarak sorumluluk alması elzem bir durumdur. Mevzuatın geçit vermediği bu hususta elini taşın altına koymak yerine köşesine çekilen akademisyenlerin yükseldikçe önemi artan unvanların getirdiği sorumluluğun gereğini yapmaları için kendilerine sunulan fırsatları kullanması şarttır.

#akademisyenler# idarecilik# dekan

Bu Habere Tepkiniz

2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılı 2083 personel alımına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2022 yılı için de 10 bini yangın işçisi olmak üzere toplam 16 bin 500 personel talebinde bulunduklarını kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'den OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

AYM'den OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbesi sonrasında terör örgütleri ile ilişkileri nedeniyle ihraç olan personelin sosyal güvenlik haklarına ilişkin31 ekim 2019 tarihine kadar karar alan kamu görevlilerinin hukuki ve mali sorumluluğu olmayacağını öngören kanun hükmünü iptal etti.
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olayda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Katil Nasuh Çulcu, silahı doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.
Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını etkiler mi?

Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını etkiler mi?

Emekli olduktan sonra lisans tamamlamanın emekli maaşına etkisi olur mu?
Sözleşmeli personel izinlerinin bir sonraki yıla devredildiğini bilmeyen yöneticiler var

Sözleşmeli personel izinlerinin bir sonraki yıla devredildiğini bilmeyen yöneticiler var

Bazı kamu kurumlarındaki personel birimi yöneticilerinin, bu yılın başında yapılan ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini öngören düzenlemeden haber olmadığı belirtilmektedir.
Boş engelli memur kadrolarının bildirilmesi istendi

Boş engelli memur kadrolarının bildirilmesi istendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli memur kontenjan açığının doldurulması için tüm kamu kurumlarının boş kadrolarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar bildirmesini istedi
Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

Akademisyenlerin her geçen gün idari görev yükünü üstünden atmak istemesi akademik hiyerarşiyi bozacak uygulamalara sebebiyet veriyor!
Emeklilik yaşına 6 yıl kalan kadın memur daha önce nasıl emekli olabilir?

Emeklilik yaşına 6 yıl kalan kadın memur daha önce nasıl emekli olabilir?

Hizmet yılını doldurmuş ancak yaşa takılan kadın memurlar erken emekli olabilir mi?
Hastasından ameliyat parası isteyen profesör tutuklandı

Hastasından ameliyat parası isteyen profesör tutuklandı

Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak. Başvurular 25 Ekim'de sona erecek.
YOKUŞTA ZORLANAN KAĞIT TOPLAYICISINA YARDIM

YOKUŞTA ZORLANAN KAĞIT TOPLAYICISINA YARDIM

#İstanbul Başakşehir’de yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti. Aracın bagajına oturan #kağıt toplayıcısı genç, el arabasını tutarak yokuşu çıktı. Hemen arkalarında ilerleyen bir başka sürücü o anları cep telefonuyla kaydederek ‘‘Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket’’ diyerek sürücüyü alkışladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 15 ziraat mühendisi ve 31 kooperatif görevlisi alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri 15 ziraat mühendisi ve 31 kooperatif görevlisi alacak

Sivas ve Malatya Bölge Birlikleri 31 kooperatif görevlisi ve 15 ziraat mühendisi almak için ilana çıktı
FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları belli oldu

FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları belli oldu

FIFA 22, 27 Eylül'de tam erişimle sahalara inecek. Puanların da belli olmasıyla beraber Süper Lig'de forma giyen en iyi oyuncular da belli oldu.