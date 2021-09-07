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Belediyenin şoför alımında göze çarpan ilgisiz bölümler

Çankırı Çardaklı Belediyesinin şoför alımından ilgisiz bölümlere yer verilerek personel alım ilanına çıkıldı!
07 Eylül 2021 19:00
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Belediyenin şoför alımında göze çarpan ilgisiz bölümler

Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre Şoför alım ilanına çıkılmıştır.

Şoför alımı için belirlenen başvuru şartlarına baktığımızda, OTOBÜS KAPTANLIĞI, OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ, BİLGİ YÖNETİMİ Ön Lisans programlarının en az birinden mezun olmak şartı aranmıştır.

Şoför kadrosunda istihdam edilecek bir kişi için aranılacak ön lisans mezuniyeti haliyle Otobüs Kaptanlığı programıdır. Bunun dışında ilanda yer alan Otomotiv Teknolojisi ile Bilgi Yönetimi programlarının Şoför alımıyla "mezuniyet" yönünden hiç bir ilgisi yoktur.

Belediye şayet başvuru alanını genişletmek için bu iki bölümü yazdı ise, bunun yerine herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak şartıyla ilana çıkabilirdi. Bunun yerine, Otobüs Kaptanlığı programının yanına ilgisiz iki program yazarak "düşündüğümüz" bir aday var mesajı verilmesi mantık dışı bir iş olmuştur.

Bu ilanın bize şu şekliyle söylediğini özetlersek; "Bizim Bilgi Yönetimi mezunu almayı düşündüğümüz birisi var, bu bölümü doğrudan yazamayacağımız yanına iki bölüm daha ekledik."

Uzun lafın kısası, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce de kontrol edildikten (?) sonra Resmi Gazete'de yayımlanan bu ilanlarda belediyelerin memur istihdamında arka kapıdan dolanmalarına fırsat verilmemeli ve ilgili Şoför kadrosu şartında düzeltme yoluna gidilmelidir.
Memurlar.Net - Özel

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