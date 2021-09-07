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İstanbul'da öğrenciler için 'hazır bulunuşluk' uygulaması yapılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince, İstanbul genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla yapılacak olan uygulama, EBA altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir" dedi.
07 Eylül 2021 17:25
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İstanbul'da öğrenciler için 'hazır bulunuşluk' uygulaması yapılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından kent genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11-12 Eylül'de 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik; 18-19 Eylül'de 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden her ders için 15 soruluk hazır bulunuşluk uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da yapılacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenme-öğretme sisteminin önemli bir girdisi olan hazır bulunuşluk uygulamasının, 2023 Eğitim Vizyonu'nda da belirtildiği gibi süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir ölçme değerlendirme yaklaşımının oluşmasına katkı sunacağını belirterek, "İlimizdeki hazır bulunuşluk uygulaması ile eksik öğrenmeleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerimizin öz güvenlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak verilerin ve geri bildirimlerin sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sayede öğrenmelerin sağlamlaşacağını ve öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyesinin yeterli hale geleceğini düşünüyoruz. Değişimleri izleme fırsatı sunan hazır bulunuşluk uygulamasının eğitim hayatını doğrudan etkileyen salgın sürecinde her zamankinden daha fazla önemsenmesi gerekiyor. Bu bakımdan çocuklarımızın eğitim sisteminden en yüksek yararı sağlamasına çok farklı boyutlarda katkı sunacak olan uygulamanın öneminin kavranarak katılımcı sayısının artırılması noktasında velilerimizin rolü çok değerlidir. Velilerimizin uygulamanın yapılacağı gün öğrencilerimize en uygun ortamı oluşturacaklarına inancımız tamdır. Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla yapılacak olan uygulama, EBA altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir."
Anadolu Ajansı
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