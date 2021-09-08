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Pedefoli davranışlar sergileyen öğretmenin memuriyetten çıkarılmasına, üç mahkemeden onay

Danıştay, bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan davacının, pedofili olduğu gerekçesi ile memuriyetten atılmasına ilişkin davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
08 Eylül 2021 00:02
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Pedefoli davranışlar sergileyen öğretmenin memuriyetten çıkarılmasına, üç mahkemeden onay

Olayda, davacının çocuk pornosuna ilişkin video ve resimleri izlediği, depoladığı, paylaştığı ve söz konusu görüntülerin altına müstehcen yorumlarda bulunduğu tespit edilmiş ve memuriyetten atılmıştır.

İlk derece mahkemesi açılan davayı reddetmiştir.

Bölge idare mahkemesi istinaf başvurusunu reddetmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1110

Karar No: 2020/4442

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı / ..

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava, . ili, . Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin . tarih ve . sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararda; dava dosyasındaki ifade, fotoğraf, video, internet yazışmaları, soruşturma raporu ve eklerinin incelenmesinden, davacının çocuk pornosuna ilişkin video ve resimleri izlediği, depoladığı, paylaştığı ve söz konusu görüntülerin altına müstehcen yorumlarda bulunduğunun tespit edildiği anlaşıldığından, davacının sübuta eren bu fiilinin memurluk sıfatı bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici olduğu sonucuna varılarak 657 sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, eyleminin 657 sayılı Kanun'un 125/B-(d) maddesi kapsamında olduğundan dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/12/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net
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