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Eren Holding'den Bitlis'e 1 milyar TL'lik fabrika yatırımı

Eren Holding bünyesinde yer alan Eren Perakende, yatırımlarına Bitlis'te temellerini attığı iplik üretim fabrikasıyla devam ediyor. Yatırım tutarının 1 milyar lirayı aşmasının beklendiği fabrika günlük 35 ton üretim kapasitesiyle çalışacak.
07 Eylül 2021 17:50
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Eren Holding'den Bitlis'e 1 milyar TL'lik fabrika yatırımı

Eren Holding bünyesinde yer alan Eren Perakende ve Tekstil AŞ, Bitlis'te gerçekleştireceği yeni yatırımını duyurdu.

Şirket, yatırımların Bitlis'te temellerini attığı iplik üretim fabrikasıyla devam ediyor. Günlük 35 ton iplik üretim kapasitesiyle çalışacak tesis, yıllık 11 bin 500 ton üzerinde iplik üretimi gerçekleştirecek.

Bölgenin iş gücüne de katkı sağlayacak fabrikanın Bitlis'in en büyük sanayi tesisi olması bekleniyor.

Toplamda 1 milyar TL'yi aşacak yatırım miktarıyla hayata geçirilecek tesisin ilk etap yatırımı 500 milyon TL olarak gerçekleştirilecek.

40 bin metrekarelik kapalı alanda, son teknolojiye sahip üretim makinalarıyla inşaatına başlanan tesisin 2022 yılının sonunda tam kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülüyor. 2023 yılında toplam yatırımını 1 milyar TL'ye çıkararak büyümeye devam edecek.

Eğitim desteği, burs imkanlarıyla devam ediyor

Bitlis'in kalkınmasına bugüne kadar gerek eğitim harcamaları gerekse sosyal yardımlar yoluyla yaklaşık 85 milyon dolar tutarında katkıda bulunan Eren Holding, Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih eden yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim imkanı da sağlıyor. Holding, yeni yatırım ve projelerle kentin sanayi ve eğitimde öncü bir şehir olması için çalışmalarına devam edecek.

EREN HOLDİNG KİMDİR?

1969- Türkiye'nin en önemli iç giyim üreticisi ve markası olan Er-os Çamaşırları A.Ş. kuruldu.

1978- Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., grubun kağıt sektöründeki ilk yatırımı olarak 24.000 tonluk kapasiteyle kuruldu

1988- Eren Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., 25.000 iğ kapasitesi ile pamuk ipliği üretimine başladı.

1989- Eren Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.geri dönüşümlü kağıtları değerlendirmek üzere kuruldu.

1990- Fransız Devanlay Grubuortaklığı ileDevanlay - Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lacoste ürünlerinin lisanslı üretimini veEr-De Pazarlama A.Ş.de bu ürünlerin dağıtımını yapmak üzere aynı yıl kuruldu.

1992- 1992 Özelleştirme İdaresi'nden 550.000 ton/yıl kapasiteli Denizli Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.satın alınarak, çimento sektörüne girildi.

1993- Hazır beton sektöründeModern Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.faaliyete başladı.

1997- Eren Holding kuruldu.

1998- Eren Holding, Modern Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.ile doğalgaz ve LPG kullanarak 24MW/saatkapasiteli üretimle enerji sektörüne girdi.

2003- Mandalya Turizm İşletmeleri A.Ş.tarafından Bodrum'da kurulan 930 yataklı deluxe otel, Rixos Hotel Bodrumadıyla hizmete açıldı.

2004- Türki Cumhuriyetleri'nin yanı sıra 2004 yılında Rusya, Ukrayna, Belarus, Ermenistan, Letonya, Estonya ve Litvanya'daLacosteürünlerinin dağıtım ve mümessillik hakları alındı.

2005- Eren Perakende, İngiltere'nin dünyaca ünlü lüks markası Burberry'nin Türkiye distribütörü oldu.

2007- Eren EnerjiZonguldak'ta, 1360MW gücündeki, kömürle çalışan elektrik santrali inşaatına başladı ve bu proje içinTürkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankasıile 850 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

2008- Modern Karton, 400.000 ton/yıl kapasiteli makinesinin devreye girmesiyle toplam üretim kapasitesini 700.000 ton/yıla yükseltti.

2010- 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip üç aşamadan oluşan ve Zonguldak Çatalağzı'nda çalışmaları tamamlanan Eren Enerji Elektrik Santrali ve Eren Limanı faaliyete geçti

2012- Eren Perakendedünyaca ünlü giyim markası Gant'in Türkiye operasyonlarını üstlendi. Günlük 100 bin adet sevkiyat kapasiteli Modern Depolama ve Lojistik Hizmetleri A.Ş kuruldu. Çok markalı ayakkabı konsepti Eren Perakende bünyesindeki yerini aldı

2013- Eren Perakendeglobal markalarına Nautica'yı da ekleyerek Türkiye, Rusya, Ukrayna ve CIS ülkelerindeki operasyonları yürütmeye başladI

2014- Modern Biyokütle Enerjisi Santrali (MOBES) 6MWe kapasite ile devreye girdi.
Modern Oluklu Mukavva Eskişehirfabrikasının açılmasıyla kapasitesini535 bin tonaçıkardı ve Türkiye'nin en büyük oluklu mukavva üreticisi olmaya devam etti.
Eren Enerji,Zonguldak'ta 2 adet 700 MW kapasiteli toplam1.1 milyar $ tutarındaki yatırımının temelini attı

2015- Modern Enerji, 110 milyon $yatırımla, 27 MW elektrik veya 100 ton buhar üretimine sahip Türkiye'nin ilk Katı Atık Yakma Tesisi'ni Çorlu'da kurdu.
Modern Karton,350 milyon ?yatırımla yeni kağıt fabrikasının kurulumunu tamamladı ve toplam 1.050.000 ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kağıt üreticisi konumunu korudu.
Medcem Çimento,400 milyon $yatırımla, yıllık 3.5 milyon ton klinker üretimi kapasitesine sahip çimento tesisini Mersin'de devreye aldı.

2016- Eren Enerji, Zonguldak'ta 1.1 milyar dolar yatırımla 2 X 700 MW'lık yeni ünitelerini devreye aldı.

2018- Ataşehir'de yer alan Metropol Eren Projesi tamamlandı. Modern Karton adına 1x240 ton/h kapasiteli kömür yakıtlı buhar kazanı faaliyete geçti
Dünya
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