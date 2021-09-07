Afganistan'ı yönetecek yeni hükümet belli oldu

DAĞ İLÇELERİNDE ÇÖP SORUNU TARİH OLDU Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırılan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı. Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan evsel katı artıklar artık hem doğaya zarar vermeyecek hem de enerji üretimi yoluyla ekonomiye kazandırılacak.