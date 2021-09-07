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Afganistan'ı yönetecek yeni hükümet belli oldu

Taliban Sözcüsü: Hassan Akhund Başbakan, Molla Baradar Başbakan Yardımcısı, Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.
07 Eylül 2021 17:53
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Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.

Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.

Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:

"İçişleri Bakanlığı vekilliği"- Siraceddin Hakani

"Dışişleri Bakanlığı vekilliği" - Emirhan Muttaki

"Savunma Bakanlığı vekilliği" - Muhammed Yakub Mücahid

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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