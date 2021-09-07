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Eğitim Bir Sen, İLKSAN'ı ziyaret etti

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Hukuk Müşaviri Harun Kale İLKSAN'ı ziyaret etti
07 Eylül 2021 18:09
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Eğitim Bir Sen, İLKSAN'ı ziyaret etti

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Hukuk Müşaviri Harun Kale, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz'ı ve Genel Müdür Mintez Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyarette, İLKSAN delege seçimleri ve Sandığın faaliyetleri konuşuldu.
Memurlar.Net
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