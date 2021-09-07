46 yaşındaki polis memuru korona virüse yenik düştü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 46 yaşındaki polis memuru, yakalandığı korona virüs yüzünden 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|07 Eylül 2021 18:12
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