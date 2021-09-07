Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|07 Eylül 2021 18:22
|+Aa- Yazdır
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ itirafçısı: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
07 Eylül 2021 19:12
|İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
07 Eylül 2021 15:32
|'Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı'
07 Eylül 2021 14:07
|FETÖ'den yargılanan emekli komiser yardımcısına hapis cezası
07 Eylül 2021 13:31
|Eski Sayıştay denetçisi ve eşi sınırda yakalandı
07 Eylül 2021 12:55
|Sayıştay eski denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
07 Eylül 2021 11:15
|FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı
07 Eylül 2021 10:28
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
07 Eylül 2021 10:27
|Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı
07 Eylül 2021 09:36
|Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
07 Eylül 2021 09:02