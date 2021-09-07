Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü
|07 Eylül 2021 18:26
|+Aa- Yazdır
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yükseklalan Mahallesi 531. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Sezer K. (42), 2 gün önce korona virüse yakalandığı belirtilen eşiyle tartıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tartışma yaşandığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polisi kapısında gören Sezer K., bir anda çatıdaki demir saçın üzerine çıktı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı apartman girişine şişme yatak açtı. Çatıda tehlikeli hareketlerde bulunan ve çevreye sürekli bağıran Sezer K., saatlerce polise ecel terleri döktürdü. Çatıdan 3'üncü kattaki küçük çocuklarıyla konuşan Sezer K, kimseye aldırış etmeden eylemini sürdürdü. Zaman zaman demir saçın üzerinde zıplayan Sezer K'yı eşi ve akrabaları da ikna etmekte başarılı olamadı.
Kendine kimseyi yanaştırmadı, temaslı çocuklar mahallede cirit attı
Temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken çiftin çocukları ise bir süre sonra apartmandan dışarıya çıktı. Bisikletle mahallenin sokaklarında gezen 5 ile 11 yaşlarındaki iki çocuk, babalarının çatıdaki intihara teşebbüsünü saatlerce izledi. Çiftin akrabaları da olay yerine gelip Sezer K'yı ikna etmeye çalıştı. Sezer K., yaklaşık 7 saatlik çabanın ardından ikna edilerek polis merkezine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti
07 Eylül 2021 17:38
|Belediye işçisi, iş kazasında hayatını kaybetti, şenlikler iptal
07 Eylül 2021 17:20
|Ablasıyla tartıştı, aracıyla ablasının işyerine daldı
07 Eylül 2021 16:19
|Arsasından geçen yolu kapattı, savcılık kararıyla yol yeniden açıldı
07 Eylül 2021 16:04
|Emniyetten 'Instagram' dolandırıcılarına karşı uyarı
07 Eylül 2021 15:59
|Kazada hayatını kaybeden polis memuru defnedildi
07 Eylül 2021 15:55
|8 ayrı dosyadan aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı
07 Eylül 2021 15:50
|Bakanlıktan Güvenpark'ta oluşan göçüğe ilişkin açıklama
07 Eylül 2021 14:55
|Kocaeli'de trafikte silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı
07 Eylül 2021 14:49
|Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri kazaya neden oldu
07 Eylül 2021 12:38