Bitcoin tepetaklak! Dakikalar içinde oldu
Kripto parası piyasasında adeta çöküş yaşanıyor. Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altcoinlerde de ciddi düşüş görüldü.
|07 Eylül 2021 18:49
|+Aa- Yazdır
Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor. Bitcoin Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ve 53 bin seviyesine kadar ulaşmıştı.
Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Eylül 2021 18:44
|Tüketici Mahkemesi kararı: Müşteri cayma bedeli ödemeyecek
07 Eylül 2021 18:36
|İstanbul'da suya yüzde 15.62 zam
07 Eylül 2021 18:06
|Eren Holding'den Bitlis'e 1 milyar TL'lik fabrika yatırımı
07 Eylül 2021 17:50
|Ons altın kritik sınıra geriledi
07 Eylül 2021 17:32
|Dolar 8,34 TL'ye yükseldi
07 Eylül 2021 17:28
|Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 15 bin kişi istihdam edilecek
07 Eylül 2021 13:56
|Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'da yetiştirilen ürünleri THY 32 ülkeye taşıyacak
07 Eylül 2021 12:51
|Ev arayanlar dikkat; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
07 Eylül 2021 11:58
|Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzmanı yanıtladı
07 Eylül 2021 11:57