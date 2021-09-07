Bitcoin tepetaklak! Dakikalar içinde oldu

Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor. Bitcoin Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ve 53 bin seviyesine kadar ulaşmıştı.

Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.