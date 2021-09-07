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Şehit Muammer Yiğit'in cenazesi Tokat'a getirildi

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.
07 Eylül 2021 18:54
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Şehit Muammer Yiğit'in cenazesi Tokat'a getirildi

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, ailesi, yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin annesi Fatma, çocukları, eşi Özlem Yiğit de aynı uçakla geldi. Şehidin annesi Fatma Yiğit, "Oy Muammer'im gittin" diye ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Turhal Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.

Şehit Muammer Yiğit'in cenazesinin yarın Turhal ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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