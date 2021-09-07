Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın acı günü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 'Babam gibiydi' dediği eniştesi Hasan İnci, son yolculuğuna uğurlandı.
|07 Eylül 2021 19:04
|+Aa- Yazdır
Hasan İnci, Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTB Başkanı Özer Matlı, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hasan İnci'nin na'şı Pınarbaşı Mezarlığına defnedildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarında, "Üzerimde büyük emeği bulunan, enişteden öte bir baba gibi gördüğüm, ablamın değerli eşi Hasan İnci Hakk'a yürümüştür. Ruhu için Fatiha okursanız müteşekkir olurum" paylaşımla duyurmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehit Muammer Yiğit'in cenazesi Tokat'a getirildi
07 Eylül 2021 18:54
|46 yaşındaki polis memuru korona virüse yenik düştü
07 Eylül 2021 18:12
|16 ve 22 yaşındaki iki genç koronavirüse yenik düştü
07 Eylül 2021 18:01
|Bin 500 kişilik düğünde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
07 Eylül 2021 16:35
|Maddi imkansızlıklardan Avrupa'ya gidemeyen çoban, Türkiye 3.'sü oldu
07 Eylül 2021 16:25
|Cezaevlerindeki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı
07 Eylül 2021 15:37
|17 yaşındaki lise öğrencisi PCR cihazı üretti
07 Eylül 2021 15:11
|Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
07 Eylül 2021 14:26
|Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
07 Eylül 2021 14:23
|Sinovac'ın 3. dozu Delta Varyantı'na karşı etkili mi?
07 Eylül 2021 13:40