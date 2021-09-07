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Selimiye Camii'nin restorasyonu başlıyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nin restorasyonu ile çevre düzenlemesinin başlayacağını söyledi. Aksal, "Selimiye Camii'nin restorasyonunu orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Caminin çevre düzenlemesini de yapıyoruz,. Şu an bir firmaya verilmiş durumda çevre düzenlemesi çalışmalarına en kısa zamanda başlıyorlar" dedi.
07 Eylül 2021 19:44
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Selimiye Camii'nin restorasyonu başlıyor

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim" dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin restorasyonu ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

'ORİJİNALİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPIYORUZ'

Selimiye Camisi ile ilgili restorasyon ve çevre düzenlemesi olmak üzere iki ayrı proje olduğunu söyleyen Aksal, "Bunlardan bir tanesi Selimiye Camii'nin kendisinin restorasyonu. Vakıflar eliyle Selimiye Camii'nin restorasyonunu orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bunun ihalesini en kısa zamanda yapacak ama biliyorsunuz bunlar çok hassas projeler, gerçekten çok büyük özen istiyor. Bizim burada amacımız onun orijinal, ilk yapıldığı haline göre, harcıyla her şeyiyle yapılması. Onun ihale çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki günlerde Selimiye Camii'nin restorasyon ihalesini yapacağız ve inşallah Selimiye Camii'ni restore edeceğiz" dedi.

İhalenin en geç yılbaşına kadar yapılmasını beklediklerini belirten Aksal, "Selimiye Camii restorasyonu için önümüzdeki günlerde yılbaşına kadar ben ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Bu tarihi eserlerde bazen süreç çok yavaş ilerliyor. Biz en kısa zamanda dünya mirası olmuş Selimiye Camii restorasyonunun en iyi şekilde yapılması için ciddi şekilde takip ediyoruz, takipçisiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Edirnelilere hayırlı olsun" diye konuştu.

'ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN OLMAMASI ÇOK ÜZÜCÜYDÜ'

Edirne'de uzun yıllar atıl halde duran Selimiye Camii önündeki meydanın, çevre düzenlemesi işinin de çok yakında başlayacağını kaydeden Aksal, "Biliyorsunuz Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Camii'nin önünün çevre düzenlemesiydi. Buradan kimseye işaret etmek istemiyorum, ne olursa olsun hangi siyasi partide olursanız olun, gerçekten Selimiye'nin önünün o halde olması hepimiz için büyük üzüntü kaynağıdır. Uzun süredir oranın önünü, çevre düzenlemesini nasıl yaparız diye çalışmalar yürütülüyordu. Biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'ye geldiğinde bu konuyu dile getirdik. Daha önce de sayın Cumhurbaşkanımız buraya mitinge geldiğinde de kendisine bilgi vermiştik. Sürekli de söylüyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza. Hele ki şimdi Selimiye'nin restorasyonunu yaparken çevre düzenlemesinin olmaması çok üzücüydü. Ne yaparsanız yapın çevre düzenlemeleri çok önemlidir" şeklinde konuştu.

'FİRMA EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

Çevre düzenlemesi işinin firmaya verildiğini söyleyen Aksal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın eli ile Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesini yapıyoruz. Buradan müjde verelim, orası şuan bir firmaya verilmiş durumda çevre düzenlemesi çalışmalarına en kısa zamanda başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ HANIN KALINTILARI KORUNACAK'

Söz konusu meydanda daha önce kalıntıları çıkan tarihi Yemiş Kapanı Hanı'nın ihyasının yeni projede olmadığını fakat kalıntıların korunacağını belirten Aksal, "Yemiş Kapanı Hanı yapılmayacak projede yok ama tabii ki bunlar tarihi miraslar, bunu yok edeyim diyemezsiniz. Onu korumak kollamak zorundasınız. Yemiş Kapanı Hanı'nı yükseltmeseniz de onun temel kazıları yapıldı zaten, biz onları korumak zorundayız. Belki 50 sene sonra bizim torunlarımız neden yapmadınız diye Edirne kamuoyundan öyle bir talep olabilir, irade olabilir bilemiyoruz. Şu anki projede Yemiş Kapanı Hanı yok ama en güzel şekilde korunacak. 50 sene sonra bir irade yapmak isterse biz onun temelini yok etmiyoruz" diye konuştu.
DHA
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