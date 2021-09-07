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Bitcoin'de sert düşüş! Yüzde 17 değer kaybetti

Son zamanlarda yükseliş trendinde olan Bitcoin, akşam saatlerindeki satışlardan sonra yüzde 17 değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bir süre sonra ise tekrar yükselmeye başlayarak 47 bin dolar seviyesine kadar çıktı.
07 Eylül 2021 19:49
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Yaklaşık 2 aydır yükselişte olan ve dün itibariyle değeri 52 bin doları bulan Bitcoin, dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybı yaşayarak 43 bin dolar seviyesine kadar geldi.

SERT DÜŞÜŞTEN SONRA TEKRAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Akşam saatlerinde gerçekleşen satıştan sonra sert bir şekilde düşen Bitcoin'in değeri, saat 19.14 itibarıyla 47 bin dolar seviyesine çıktı.

ALTCOİNLER DE ETKİLENDİ

Bitcoin'deki dalgalanmadan altcoinler de etkilendi. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.
Memurlar.Net
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