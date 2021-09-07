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Türk akademisyenler Antarktika'da çalışmalar yapacak

Atatürk Üniversitesinin, hazırladığı proje ile Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacağı bildirildi.
07 Eylül 2021 20:41
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Türk akademisyenler Antarktika'da çalışmalar yapacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı'nın yürütücü olduğu "Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi" proje önerisi, TÜBİTAK KUTUP 1001 çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 9 projeden biri oldu.

Prof. Dr. Medine Güllüce, Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Karadayı ve Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Gürkök'ün de görev aldığı proje kapsamında, dünyanın en önemli soğuk habitatlarından birisi olan Antarktika'ya yapılacak TAE-6 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası üzerinden ve Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilim Üssü çevresinden toplanacak kriyokonit örneklerin mikrobiyal biyoçeşitliliğinin, kültürden bağımsız yöntemlerle araştırılması ve bu mikrobiyal biyoçeşitlilik içerisinden biyoteknolojik öneme sahip enzim üreten izolatların kültüre bağımlı yöntemlerle elde edilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Karadayı, projenin Türkiye adına yapılacak ilk çalışma özelliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında yapılacak biyoçeşitlilik çalışmaları ile Horseshoe Adası ile ilgili bilimsel eksiklik ilk kez kapsamlı bir şekilde giderilecek ve elde edilecek mikroorganizmalar sayesinde soğukta aktif enzimlerin kullanıldığı yerli, milli biyoteknolojik süreçlerin geliştirilmesinin kapısı aralanacak. Bu proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Antarktika Bilim Seferlerine katılım sağlayacak üniversitemizin ilk mensubu olmaktan gurur duyuyorum."

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Atatürk Üniversitesinin dünyanın birçok noktasında çalışma alanları oluşturduğuna işaret ederek, "Dünya üniversitesi olma misyonu ve uluslararasılaşma vizyonu ile üniversitemiz çok yönlü çalışma ve araştırma faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Akademisyenlerimiz güncel gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda hazırlanan ve ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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