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KYK yurtlarının açılma tarihi değişti

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına sayılı günler kala KYK'dan gelen mesaj öğrencileri mağdur duruma düşürdü.
07 Eylül 2021 20:55
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KYK yurtlarının açılma tarihi değişti

12 Eylül tarihinden itibaren yurtlara geçiş yapılabileceğini bildiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, bugün öğrencilere attığı mesajla yurtların açılma tarihinin değiştiğini bildirdi.

Gelen mesaja göre öğrencilerin barınma hakları elinden alınırken uyum sağlama süreci de gözardı ediliyor. Daha önce yurt açılma tarihi 12 Eylül olarak açıklanmıştı. Öğrenciler ise gelen mesajı tepki ile karşıladı.

Pandemi dolayısıyla önlem alındığının belirtildiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli öğrencimiz,

Covid-19 pandemisi sağlık tedbirleri kapsamında 2021-2022 eğitim dönemine ilişkin üniversiteniz akademik takvimine göre Bölümünüzün eğitime başlayacağı tarihten en erken bir gün öncesinde Bakanlık yurtlarımızda barınmaya başlayabilirsiniz."
Memurlar.Net
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