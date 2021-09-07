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Erdoğan'dan, 'Kabil Havalimanı'na ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da Taliban'ın ilan ettiği "geçici hükümet"in nereye kadar devam edeceğinin bilinmediğini belirterek, "Bize düşen sadece bu süreci dikkatle takip etmektir." değerlendirmesinde bulundu.
07 Eylül 2021 21:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen bir gazetecinin, Türkiye'nin, ülkesi adına somut neler yapabileceğini sorması üzerine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika içinde, yaklaşık 2 milyon 400 bin kilometrekareye sahip, toprakları, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle farklı bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik "kazan-kazan" esasına dayalı bir sürecin başlatılacağını, bu amaçla konuk Cumhurbaşkanı'nın yarın İstanbul'da iş adamlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.

İki ülke arasında ilk etapta 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlendiğini dile getiren Erdoğan, en uygun zamanda iş adamlarını da yanına alarak Kongo'ya iadeiziyarette bulunacaklarını, yer altı kaynakları, savunma sanayisi, tarım ve tarım endüstrisi alanlarındaki imkanları ele alacaklarını bildirdi.

Erdoğan, tarım endüstrisinin sıradan bir konu olmadığını, 100 milyona yaklaşan nüfusa sahip Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılığa yönelik atacağı adımlarla birçok şeyi birlikte halledebilme imkanına sahip olabileceğine işaret etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok büyük imkana ve güce sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konuda da birlikte atabileceğimiz adımlar söz konusu. Otomotiv sektöründe Türkiye yeni bir sıçramanın eşiğinde, burada da birçok adımlar atabiliriz. Tarım aletlerinde, az önce tarım endüstrisi dedim, bu konuda attığımız, atabileceğimiz birçok adımlar var ve tabii barajlar, bu konuda atılabilecek adımlar var. Ben kendilerine de söyledim. Özellikle yani derin su noktasında liman ihtiyacı çok önemli ve bu liman ihtiyacını bizim liman işletmecisi firmalarımız yapabilirler. Süratle, orada bu tür limanları kurup Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni farklı ülkelere muhtaç etmezler ve yaptığımız ikili görüşmelerde bunlarda mutabık kaldık. Yarın da İstanbul'da ben inanıyorum ki iş adamlarımızla yaptıkları görüşmelerde, bu konuda bu görüşmeleri yapacaklar ve süratle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız."

- Afganistan'daki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın işletmesine yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve Katar ile yapılan görüşmelerden somut sonuç alınıp alınmadığı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Biz şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk fakat geldiğimiz noktada, o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok ve biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Eğer gerçekten bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız bu konuda, Katar başta olmak üzere. Şu an itibarıyla, işte az önce biliyorsunuz, yani buna 'kalıcı' demek herhalde zor ama bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da biz bilemeyiz. Bize düşen sadece bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun."
Anadolu Ajansı
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