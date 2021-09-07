Bakan Koca, risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
|07 Eylül 2021 21:47
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Koca, Twitter hesabından, Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısının artmaya başladığını belirterek, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı." paylaşımında bulundu.
Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini belirtti.
Niğde'nin de ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığına ve mavi renge geçtiğine işaret eden Koca, "Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler." ifadesini kullandı.
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