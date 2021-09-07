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MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin nakilleri için yeni düzenleme

Her ikisi de Sözleşmeli Öğretmenlerin Aile Birlikteliğine İlişkin yeni duyuru yayımlandı. İller arası yer değiştirme işlemlerinde en az bir yıllık sürenin hesaplanmasında 30 Eylül 2021 esas alınacak. Başvuru süresi, 9 Eylül'e kadar uzatıldı.
07 Eylül 2021 22:04
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MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin nakilleri için yeni düzenleme

Memurlar.net'te, 29 Ağustos'ta yayımlanan yazıda, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayinindeki 10 Eylül sorununa yer verilmişti. Söz konusu haberde, daha önceki yıllarda 30 Eylül'ün baz alındığına ve 10 Eylül belirlemesinin yanlışlığına dikkat çekilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı her ikisi sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirmelerine dair yeni bir duyuru yayımladı. İşte o duyuru:

Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Genel Müdürlüğümüzün 26.08.2021 tarihli ve 30234227 sayılı yazısı ile tüm valiliklere bilgi verilmiş ve bu kapsamda başvurular MEBBİS üzerinden 3 Eylül 2021 - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştır.

Söz konusu yazının 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 13 üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihi, 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiş olup başvurular 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

1- 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle en az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimiz de bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.

2- Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

3- Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

4- 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı il'e atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

5- Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan/tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir.

6- Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacaktır.
Memurlar.Net
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