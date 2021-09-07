Yeşim Salkım haber programı sunacak
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber'de televizyon haberciliğine başlıyor.
|07 Eylül 2021 22:15
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Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı Yeşim Salkım, TGRT Haber'le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Babasını Koronavirüs'ten kaybeden ünlü sanatçı, televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti.
Salkım "Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne 'dur' demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam" şeklinde konuştu.
Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30'da TGRT Haber'de yayınlanacak.
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