1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Necati Şaşmaz'ın avukatından 'ses kaydı' açıklaması

'Kurtlar Vadisi' adlı dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın kendini 'mehdi' ve 'seçilmiş kişi' olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği iddia edilen ses kayıtları gündeme geldi. Ses kaydından sonra Şaşmaz'ın avukatı açıklama yaptı.
07 Eylül 2021 22:28
+Aa- Yazdır
Necati Şaşmaz'ın avukatından 'ses kaydı' açıklaması

Mehdilik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Necati Şaşmaz'a ait olduğu konuşulan bir ses kaydında, Şaşmaz'ın 'kendisinin seçilmiş kişi olduğunu söylediği' ileri sürüldü.

'Ben maalesef seçildim'

Haber Global'de yer alan habere göre; gazeteci İsmail Saymaz'ın yayınladığı ses kaydında, Şaşmaz'ın, kuzeni olduğu öne sürülen kişiye " Ben maalesef seçildim" dediği, kuzeninin ise " Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunduğu belirtildi.

'Ses kaydını kabul etmiyoruz'

Ses kaydı iddialarının basında yer almasının ardından Necati Şaşmaz'ın avukatından açıklama geldi. Açıklamada, " Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaatta bulunduk" denildi.

Necati Şaşmaz ve kuzenine ait olduğu öne sürülen ses kaydındaki diyaloglar ise şöyle:

"Necati Şaşmaz: Belki de binyıllardır peygamberden bu yana insanlardaki gönül bağı ile ruhsal bir şey yapıldı. Bulut gibi dedim ya, ruh parçası... Ondan bir parça aktarılarak bugünlere geldi. Bu ermiş insanlar ya da tasavvuf ocakları Budistlerde var, Musevilerde de. Sufizm ya da mistisizm bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki. Bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. O yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki İrfan abi. Onu alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi verebilecek. Ben bana verilenle onu birleştirip bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Babamla konuşmam lazım.

İrfan T: Konuşacağın tek doğru insan orada.

Necati Şaşmaz: Böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı. "Hayırdır gardaş?" "Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim" dedi. "Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor" dedi. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. "Hayırdır?" dedim. "Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin" dedi.

İrfan T: Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anama anlatmam. Zaten faydası da olmaz. Ama babaya sorman çok farklı bir şey.

Necati Şaşmaz: Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun delilini göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıkım çünkü.

İrfan T: Bu yola itildin mi?

Necati Şaşmaz: Gerçekten öyle, itildim. Ben maalesef seçildim.

İrfan T: Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün.

Necati Şaşmaz: İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi?"
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeşim Salkım haber programı sunacak
07 Eylül 2021 22:15		 Kapıcılar Kralı'nın kardeşleri 45 yıl sonra bir arada!
07 Eylül 2021 11:16
Şarkıcı Burcu Güneş üvey annesine dava açtı!
06 Eylül 2021 19:16		 Ferhan Şensoy'un torunu doğdu
06 Eylül 2021 16:39
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
04 Eylül 2021 11:15		 Tosuncuk, liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalışıyor
03 Eylül 2021 17:50
Danilo Şef'in programı terk etme nedeni belli oldu
03 Eylül 2021 15:40		 Acun Ilıcalı'dan Haluk Levent hamlesi
03 Eylül 2021 13:33
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
03 Eylül 2021 11:20		 Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
03 Eylül 2021 09:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:21 - AK Parti'den CHP'ye 'taciz' tepkisi!23:20 - Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor23:08 - Ağrı kesici iğne sonrası ayağı kalkamadı, doktoru şikayet etti23:04 - RTÜK'ten İsmail Saymaz'ın hakaretlerine ceza23:02 - CHP'li Erdoğdu'dan 'Tayyip Erdoğan ölsün' paylaşımı22:57 - Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat!
22:49 - Ankara İhtisas OSB'de 15 bin kişi istihdam hedefi22:37 - Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu22:31 - PMYO'ya başvuran adayların sınav merkezleri ve tarihleri açıklandı22:28 - Necati Şaşmaz'ın avukatından 'ses kaydı' açıklaması22:26 - Sağlık Müdürü: Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri doldu22:19 - Türkiye'den Kırgızistan'a 150 bin doz Covid-19 aşı desteği
22:15 - Yeşim Salkım haber programı sunacak22:06 - Erdoğan: 108 adet yeni tünel yapıyoruz22:04 - MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin nakilleri için yeni düzenleme21:47 - Bakan Koca, risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı21:25 - Tarım işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı: 5'i ağır 19 yaralı
21:11 - Radar tespit cihazı satan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Protokolde 'yaşlı teyze' krizi! 'Ben buraya oturacağım'
Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma
Belediye Başkanı: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
7 Kamu Kurumu toplamda 777 personel almak için ilana çıktı
Validen aşı olmayan öğretmen ve imamlara 'savunma alacağız' uyarısı
53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafasına göre takılan insan 2
baltayla televizyon parçalamak 3
philadelphia 1
şüreka 1
müdür 1
en çarpıcı film sahnesi 1
polislerin yüz ifadeleri 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
bir varmış bir yokmuş 2
mu varyantı 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam