CHP'li Erdoğdu'dan 'Tayyip Erdoğan ölsün' paylaşımı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğdu'nun yaptığı paylaşımda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandığı görüldü.

'Gıcık oluyorum ölsün istiyorum'

Köpeği beslediği sırada "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" diyen kişiye "Ya politik bir şey söylemeseydik" diyen Erdoğdu'nun videoyu Twitter hesabından paylaşması tepkilere neden oldu.

Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından videoyu apar topar kaldırdı. Ardından köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." notu ile paylaştı.