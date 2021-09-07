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Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranının yüzde 80'in üzerinde olması, vaka sayısında azalmayı da beraberinde getirdi.
07 Eylül 2021 23:20
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Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 21-27 Ağustos tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, Ege'deki düşüş ile aşılamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aşılama oranıyla "mavi" kategoride bulunan İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak, Türkiye'de vaka sayısının da en az görüldüğü ilk 15 il arasında yer aldı.

Aydın ilk sırada, İzmir dördüncü oldu

İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 36,1'den 37,44'e yükselen Aydın, artışa rağmen geçen hafta olduğu gibi 21-27 Ağustos tarihleri arasında da en iyi durumdaki il oldu.

Vaka sayısı 46,24'ten 43,3'e düşen İzmir de 14-20 Ağustos haftasında yer aldığı dördüncü sırayı korudu.

Ege illeri arasında en hızlı ilerlemeyi ise vaka sayısını 117,47'den 68,32'ye düşüren Manisa sağladı.

Türkiye'de en az vakanın görüldüğü iller arasında Manisa, 23'üncü sıradan 9'uncu sıraya yükseldi.

Denizli'de vaka sayısı 115,38'den 69,75'e, Uşak'ta 108,54'ten 81,48'e indi.

Vaka sayısının en az olduğu iller sıralamasında Denizli 11, Uşak ise 14. sırada yer aldı.

Aşılama oranı da yüksek

Vaka sayılarındaki azalma seyri, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranına ilişkin açıkladığı risk haritasıyla da örtüşüyor.

Türkiye genelinde yüzde 80,47 olan aşılama oranın üzerine çıkan İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak mavi kategoride yer alıyor.

Aydın'da aşılama oranı yüzde 86,9, İzmir'de yüzde 85,6, Denizli ve Manisa'da yüzde 84,7 ve Uşak'ta yüzde 83,3 düzeyinde bulunuyor.

Bölgede belirlenen uygulama noktalarında Kovid-19 salgınına karşı aşı uygulamaları sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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