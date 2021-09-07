Elazığ'da 7 yaşındaki Azra satrançta milli takıma seçildi
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek büyük bir başarı sergileyen Elazığlı 7 yaşındaki Azra Karataş, milli takıma girmeye hak kazandı.
|07 Eylül 2021 23:29
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Boş zamanlarında evde ve kulüpte satranç oynayan aynı zamanda yaklaşık 5 bin konumsal soru çözerek yarışmalara hazırlanan Azra Karataş önemli bir başarıya imza attı.
Son olarak 7 Yaş Türkiye Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden minik Azra, rakiplerini bir bir eleyerek milli takıma seçildi.
Minik Azra'nın satranç kültürü ve spor ahlakıyla birlikte birçok kazanım elde ettiğine inandıklarını belirten Çaturanga Satranç Kulübü hocası Oğuzhan Deniz, öğrencilerinin 320 saat teorik, 900 saat ise pratik eğitiminin yanında 5 binden fazla konumsal soru çözerek bu büyük başarıyı elde ettiğini kaydetti.
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