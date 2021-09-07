A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk yenilgisini aldı
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.
|07 Eylül 2021 23:42
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Goller: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, 38 (penaltıdan) ve 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda), Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)
Kırmızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 14 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)
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