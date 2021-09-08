NASA'nın keşif aracı Mars'tan ilk kaya örneğini aldı
|08 Eylül 2021 00:01
|+Aa- Yazdır
NASA, 1 Eylül'de keşif aracından gelen verilerin, Mars'tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı.
Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.
NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.
Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.
Geçen ay Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|WhatsApp, son görülme özelliğini değiştiriyor
07 Eylül 2021 10:17
|Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger'in otonomi testleri başladı
06 Eylül 2021 20:34
|İsmail Demir: Tank motorumuz test aşamasında
06 Eylül 2021 15:15
|Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğiyle alay etti: Hangi yıldayız?
06 Eylül 2021 11:02
|Yerli ve milli elektrikli traktör Manisa'da görücüye çıktı
05 Eylül 2021 21:34
|TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji yarışma platformu
05 Eylül 2021 18:05
|MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
05 Eylül 2021 10:54
|İkinci ele talep arttı ürünlere garanti geldi
05 Eylül 2021 09:24
|İOS ve Android kullanıcıları dikkat! WhatsApp'ın o sorunu çözüldü
03 Eylül 2021 14:49
|WhatsApp desteği keseceği telefon modellerini açıkladı
03 Eylül 2021 14:07