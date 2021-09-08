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8 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

ANADOLU AJANSI
08 Eylül 2021 00:02
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8 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere gittiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikili temaslarda bulunacak.

- Osmanlı ordusunun 2. Viyana kuşatmasında bulunduğu Kahlenberg Tepesi'ni ziyaret edecek olan Şentop, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

(Viyana)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20. Dönem Milletvekili Biltekin Özdemir için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine, ardından İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi ile CHP İstanbul İl Başkanlığı binalarının açılışına katılacak.

(Ankara/11.00/Kocaeli/13.30/İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çarşamba ilçesi esnafını ziyaret edecek.

(Samsun/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışmasını takip edecek.

(Aksaray/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanacak sözleşme törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TÜİK, 2020 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile girişimcilik ve demografisi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Paris Temyiz Mahkemesinin Fransız çimento devi Lafarge'a, terör örgütü DEAŞ'e finansman sağlaması nedeniyle yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasını Yargıtayın iptal etme kararını bozmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Paris)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

(Tampere/20.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 4 maçla tamamlanacak.

3- Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erecek.

4- Dünya Motokros Şampiyonası'nı 9. ayak mücadelesi (Bitci MXGP of Afyon) tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/09.15-16.30)

5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çeyrek final maçları sona erecek.

(New York)

***

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Anadolu Ajansı
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