Öğretmenlere PCR testi takibi

Okulların açılmasıyla beraber aşı olmayan öğretmenlere yönelik getirilen PCR testi zorunluluğunun ardından, gözler bu sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin test olup olmadığını adım adım takip ediyor. Bazı öğretmenlerin PCR testini yaptıramadığı, ancak bunun hastanede yaşanan yoğunluktan kaynaklı ya da test sonucunun çıkmaması sebebiyle olduğu belirtiliyor. Ancak, bu durumu suiistimal eden öğretmenlere yönelik idari işlemlerin yapılması gündeme gelebilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları Kararları doğrultusunda hareket edileceği ifade edilirken, Ankara ve İstanbul'da zorunlu PCR testine yönelik alınan kararlara da dikkat çekildi.

Bakanlık yetkilileri "18 yaş üstü, aşı olmayan herkese PCR testi zorunluluğu getirildi. PCR testi yaptırmayan öğretmenler derse giremeyecek. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda buna uymayan herkese aynı işlem uygulanacak" dedi. Bakanlık yetkilileri, vaka sayıları, aşı olan, temaslı ya da yakın temaslıların, hatta ailesinde vaka olup olmayan öğretmenlerin bile Elektronik Takip Sistemi'nden her gün takip edildiğini aktardı. İl ve ilçelerdeki bütün okullardan anlık bilgi akışının sağlandığı belirten Bakanlık yetkilileri "Bu süreçte çok kontrollü gitmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

EBRU KARATOSUN