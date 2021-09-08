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Kripto paralar çakıldı, yüzde 20'lik kayıp var

Kripto para piyasası tepetaklak oldu. Bir anda çöküşe geçen piyasada; Bitcoin yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine gerilerken Bitcoin'in hareketini takip eden diğer altcoinlerde de büyük değer kaybı görüldü. Bitcoin bugün yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.
08 Eylül 2021 06:55
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Kripto paralar çakıldı, yüzde 20'lik kayıp var

Kripto para piyasası çakıldı. Son birkaç haftadır yukarı yönlü hareket eden Bitcoin ile birlikte diğer altcoinler de değer kazanmıştı. Bugün Bitcoin ile birlike genel olarak kripto para piyasası kırmızı seyretti ve kayıplar arttı. Yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyada da gündem oldu. Düşüşün yaşanma nedeni henüz bilinmiyor.

ADETA ÇAKILDI

Güne 52 bin 900 dolardan başlayan Bitcoin gün içerisinde 42 bin 800 dolara kadar değer kaybetti.

Bitcoin ile birlikte Dogecoin, Cardano gibi varlıkların değer kaybı da yüzde 20'ye ulaştı.

ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ

Piyasada en çok satın alınan alt coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüş kervanına katılanlardan oldu. Ethereum 4 bin dolardan 3 bin dolara; 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından Solana'nun 160 bin dolara kadar yükseldiği görüldü

BİTCOİN İÇİN TARİHİ GÜN

Bugün Bitcoin için tarihi bir gündü. Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler ceza alacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara oturma izni verilecek.

BİTCOİN, CARDANO, DOGECOİN NE KADAR?

42 bin 800 dolardan alıcı bulan Bitcoin 47 bin 200 dolardan işlem görüyor. Cardano'nun anlık fiyatı 2,46 dolar, Dogecoin'in anlık fiyatı ise 0,25 cent.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.
Memurlar.Net
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