Kripto paralar çakıldı, yüzde 20'lik kayıp var
|08 Eylül 2021 06:55
|+Aa- Yazdır
Kripto para piyasası çakıldı. Son birkaç haftadır yukarı yönlü hareket eden Bitcoin ile birlikte diğer altcoinler de değer kazanmıştı. Bugün Bitcoin ile birlike genel olarak kripto para piyasası kırmızı seyretti ve kayıplar arttı. Yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyada da gündem oldu. Düşüşün yaşanma nedeni henüz bilinmiyor.
ADETA ÇAKILDI
Güne 52 bin 900 dolardan başlayan Bitcoin gün içerisinde 42 bin 800 dolara kadar değer kaybetti.
Bitcoin ile birlikte Dogecoin, Cardano gibi varlıkların değer kaybı da yüzde 20'ye ulaştı.
ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ
Piyasada en çok satın alınan alt coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüş kervanına katılanlardan oldu. Ethereum 4 bin dolardan 3 bin dolara; 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından Solana'nun 160 bin dolara kadar yükseldiği görüldü
BİTCOİN İÇİN TARİHİ GÜN
Bugün Bitcoin için tarihi bir gündü. Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler ceza alacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara oturma izni verilecek.
BİTCOİN, CARDANO, DOGECOİN NE KADAR?
42 bin 800 dolardan alıcı bulan Bitcoin 47 bin 200 dolardan işlem görüyor. Cardano'nun anlık fiyatı 2,46 dolar, Dogecoin'in anlık fiyatı ise 0,25 cent.
PESKOV'DAN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elektriğe yüzde 20 zam gündemde
08 Eylül 2021 08:30
|Limanlar doldu taştı
08 Eylül 2021 07:55
|Aşı ve PCR'a uymayan, işten çıkarılabilir
08 Eylül 2021 07:10
|Ayçiçeği açtı, yağ fiyatı durdu
08 Eylül 2021 06:15
|Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat!
07 Eylül 2021 22:57
|Ankara İhtisas OSB'de 15 bin kişi istihdam hedefi
07 Eylül 2021 22:49
|Bitcoin'de sert düşüş! Yüzde 17 değer kaybetti
07 Eylül 2021 19:49
|Bitcoin tepetaklak! Dakikalar içinde oldu
07 Eylül 2021 18:49
|Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Eylül 2021 18:44
|İstanbul'da suya yüzde 15.62 zam
07 Eylül 2021 18:06