Kazada hayatını kaybeden öğrenci Tıp Fakültesini kazanmış
|08 Eylül 2021 07:25
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Çanakkale'de geçen ay alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden ve girdiği üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in (20) tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. Girdiği son YKS'de başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) geçen ay Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Şahin (24) , elektrikli motorla trafikte seyreden Şahin'e çarpıp kaçtı.
Alkollü olduğu öğrenilen Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Talihsiz gencin hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.
İddianame Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Girdiği son üniversite sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin'in çok istediği tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan baba Mustafa Şahin, "Alkollü araç kullananlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Oğlumun sınav sonucu geldi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Doktor olma hayaliyle 3 yıldır sınava hazırlanıyordu. Tıp fakültesini kazandığını göremedi. Davanın takipçisiyiz" dedi.
Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Şahin.
HAYVANA ÇARPTIĞINI SANMIŞ!
Şahin'in kullandığı elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında iddianame hazırlandı. Kazanın yaşandığı gece yakalanan sürücü Şahin'in 1.33 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise yasal hız sınırı 70'in üzerinde 89 kilometre olduğu belirlendi. Şahin ifadesinde, olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi.
MUSTAFA SAİT ÖZKAN
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