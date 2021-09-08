Trabzon'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

MEB'DEN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN NAKİLLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME Her ikisi de Sözleşmeli Öğretmenlerin Aile Birlikteliğine İlişkin yeni duyuru yayımlandı. İller arası yer değiştirme işlemlerinde en az bir yıllık sürenin hesaplanmasında 30 Eylül 2021 esas alınacak. Başvuru süresi, 9 Eylül'e kadar uzatıldı.